17 Tahun Dukung Pendidikan di Indonesia, LOTTE Beri Beasiswa kepada Mahasiswa dari 10 Universitas

jpnn.com, JAKARTA - LOTTE Group melalui LOTTE Foundation kembali menyalurkan beasiswa pendidikan kepada generasi muda Indonesia melalui program LOTTE Shin Kyuk-ho Global Scholarship.

Memasuki tahun ke-17 penyelenggaraannya di Indonesia, program tersebut memberikan beasiswa kepada 50 mahasiswa berprestasi dari 10 perguruan tinggi.

Penyerahan beasiswa berlangsung di Ice Palace Hall, LOTTE Mall Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari komitmen jangka panjang LOTTE dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang lebih luas.

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LOTTE Shin Kyuk-ho Global Scholarship telah diselenggarakan sejak 2008 dan memberikan dukungan kepada ribuan mahasiswa di berbagai negara.

"Investasi dalam pendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan," kata Chairwoman LOTTE Shin Kyuk-ho Global Scholarship, Haesun Chang, Rabu (22/7).

Program tersebut menyasar mahasiswa program Sarjana atau S-1 dan Diploma IV atau D-4 yang memiliki prestasi akademik serta membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan. Setiap penerima memperoleh bantuan pendidikan sebesar USD450 per semester atau sekitar Rp8,05 juta.

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Dalam satu tahun, nilai bantuan yang diterima mencapai 900 dolar AS atau sekitar Rp16,1 juta. Beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memotivasi mahasiswa agar terus mempertahankan prestasi akademiknya.

Sebanyak 50 penerima beasiswa tahun ini berasal dari 10 perguruan tinggi mitra. Masing-masing kampus memperoleh kuota lima mahasiswa.