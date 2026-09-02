17 Tim Adu Kreativitas di LKBB Disporseni Nasional UT 2026, SMAN 1 Purwakarta Juara

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 17 tim pelajar tingkat SMA, SMK, dan MA unjuk kemampuan dalam Lomba Kreasi Baris-Berbaris (LKBB) Disporseni Nasional Universitas Terbuka (UT) 2026.

Acara digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (26/8).

Kompetisi yang berlangsung secara luring itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas, kekompakan, kedisiplinan, serta kemampuan kepemimpinan melalui seni baris-berbaris.

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Kegiatan dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka, Dr. Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Irsanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam LKBB Disporseni Nasional UT 2026.

Dia mendorong para peserta untuk menjadikan perlombaan sebagai ruang menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung sportivitas, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan.

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"Mengusung semangat “Sportivitas dan Kreativitas untuk Prestasi Negeri”, setiap tim menampilkan kemampuan terbaik dalam gerakan baris-berbaris, kekompakan pasukan, variasi formasi, hingga kepemimpinan komandan peleton atau danton," kata Irsanti dalam keterangannya dikutip Rabu (2/9).

Persaingan antartim berlangsung ketat. Setelah melalui rangkaian penilaian, SMAN 1 Purwakarta berhasil keluar sebagai Juara I LKBB Disporseni Nasional UT 2026.