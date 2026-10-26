17 Warga Malaysia dan Singapura Bisnis Pinjol di Bali, Begini Akibatnya

jpnn.com - Sebanyak 17 warga negara asing (WNA) asal Malaysia dan Singapura diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan bisnis pinjaman daring (online/pinjol) di Bali.

"Kami tidak pandang bulu dalam menindak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin (26/10/2026).

Dia menjelaskan sebanyak 15 orang pelaku adalah WNA Malaysia dan dua lainnya asal Singapura.

Mereka ditangkap dalam operasi keimigrasian mandiri di kediaman mereka di Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung pada Kamis (22/10) yang sekaligus menjadi markas sementara mereka selama beraksi di Bali.

Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui kegiatan tersebut dikelola oleh tiga orang bertugas sebagai manajer, sementara sisanya berperan sebagai admin.

Mereka mempublikasikan jasa pinjol itu melalui iklan di media sosial Facebook dan menautkan ke berbagai nomor WhatsApp.

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Dalam menjalankan aksinya, mereka melakukan identifikasi pelanggan dengan mengumpulkan informasi pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, dan informasi personal lainnya.

Sejauh ini diketahui target pelanggan mereka merupakan WNA dan belum ditemukan ada WNI yang menjadi pelanggan.