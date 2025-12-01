1.700 Pelari Ramaikan Bank Raya Sorak Sorai Fest Fun Run di TMII

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Sorak Sorai Fest Family Fun Run 5K (Bank Raya SSF Fun Run) resmi digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Sabtu (29/11).

Bank Raya SSF Fun Run itu turut dimeriahkan oleh ribuan pelari di Jakarta dengan konsep pariwisata olahraga (sport tourism).

Event lari itu dimulai dengan pelepasan lebih dari 1.700 pelari.

Ribuan pelari tersebut mengambil rute di area dalam Taman Mini Indonesia Indah.

Disamping berlari dengan menikmati sinopsis miniatur budaya Indonesia, para pelari juga menikmati kuliner dari beragam UMKM dan Community Partner dengan bertransaksi cashless menggunakan Aplikasi Raya.

Selain itu, Bank Raya SSF Fun Run menghadirkan total hadiah jutaan rupiah bagi 3 pelari tercepat dan juga doorprize bagi peserta seperti sepeda motor listrik, Ipad Air, sepeda listrik, voucher, dan tabungan Raya.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra mengatakan Bank Raya SSF Fun Run ini merupakan event olahraga ke-4 yang sponsori di tahun ini.

"Kami melihat gaya hidup sehat menjadi prioritas bagi sebagian besar masyarakat saat ini. Sehingga dengan dukungan kami dalam kegiatan fun run, maka kami berharap dapat akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang terfasilitasi untuk dapat berolahraga bersama secara lebih fun,” ujarnya.