1.709 PPPK Paruh Waktu Pagar Alam Terancam Jika OPD Lalai Ajukan Perpanjangan

jpnn.com, PAGARALAM - Nasib 1.709 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam kini bergantung pada ketepatan waktu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengajukan perpanjangan masa kerja.

Pasalnya, masa kerja PPPK Paruh Waktu tersebut akan berakhir pada 30 November 2026.

Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kini meminta seluruh OPD segera menuntaskan pengajuan perpanjangan.

Plt Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam Rizki Kurnia Jaya mengatakan proses perpanjangan harus dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu.

"Pemkot memastikan proses perpanjangan PPPK paruh waktu berjalan sesuai ketentuan dan dilaksanakan secara tertib administrasi," kata Rizki, Jumat (2/10/2026).

Untuk itu, seluruh Kepala OPD diminta segera menyampaikan usulan kepada BKPSDM.

Berkas yang harus dilengkapi meliputi surat pengantar usulan, surat rekomendasi perpanjangan yang ditandatangani kepala OPD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), serta daftar nominatif pegawai yang diperpanjang maupun diberhentikan dalam format Excel.

Rizki mengingatkan OPD agar tidak menganggap kelengkapan administrasi sebagai hak sepele. Kesalahan atau kekurangan dokumen dikhawatirkan menghambat proses perpanjangan masa kerja para PPPK.