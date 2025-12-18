menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » 17.500 Guru Terdampak Akibat Bencana Sumatra

17.500 Guru Terdampak Akibat Bencana Sumatra

17.500 Guru Terdampak Akibat Bencana Sumatra
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama dengan para siswa SD. Foto: dok Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, sebanyak 17.500 guru terdampak akibat bencana banjir yang menerjang Aech, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Abdul Mu'ti menyebut, pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat, sekaligus memberikan dukungan bagi pengabdian guru di wilayah terdampak bencana.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak,” kata Abdul Mu'ti dikutip Kamis (18/12).

Baca Juga:

Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan pendidikan melalui mekanisme untuk mendukung pemulihan layanan pendidikan di satuan pendidikan terdampak.

Kemendikdasmen telah menyalurkan 2.873 unit ruang kelas darurat, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa yang meliputi buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu, serta 16.239 paket perlengkapan keluarga.

"Bantuan keuangan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional pendidikan darurat, pemulihan sarana pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan," katanya.

Baca Juga:

Selain itu, sebanyak 17.500 guru menjadi sasaran penerima tunjangan khusus Rp 2 juta per guru sebagai bentuk dukungan untuk membantu meringankan beban ekonomi akibat bencana.

Pihaknya pun terus melakukan pemutakhiran data dan verifikasi secara berkala, mengingat masih terdapat wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan jaringan, khususnya di beberapa daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.(antara/jpnn)

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan meskipun berada dalam situasi darurat


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI