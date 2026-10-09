1,79 Juta Batang Rokok Ilegal Gagal Beredar di Lampung Berkat Sinergi Bea Cukai-Polri

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) dan Bea Cukai Bandar Lampung turut dalam konferensi pers pengungkapan kasus peredaran 1,79 juta rokok ilegal senilai Rp2,67 miliar.

Konferensi pers ini digelar di Polda Lampung pada Kamis (8/10).

Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar Bier Budy Kismulyanto menjelaskan total barang penindakan mencapai 1.796.400 batang rokok ilegal.

Bier menyebut perkiraan nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp2,67 miliar serta potensi kerugian negara sebesar Rp1,37 miliar.

“Ini adalah hasil penindakan di wilayah Lampung yang merupakan hasil sinergi Bea Cukai dengan Polda Lampung,” kata Bier dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Bier juga menegaskan keberhasilan pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen Bea Cukai dan Polri dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mengamankan penerimaan negara.

Dia memastikan sinergi Bea Cukai dan Polri akan terus diperkuat.

“Sinergi antarlembaga akan terus diperkuat guna mendukung penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai,” pungkasnya. (mrk/jpnn)