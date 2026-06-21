18 Dai Diberangkatkan ke Pulau Buru untuk Perkuat Pembinaan Mualaf
jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 18 dai diberangkatkan ke Pulau Buru, Maluku, melalui Program Ustad Garis Depan (UGD) VIII yang digagas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Pondok Pesantren Modern Dzikir Al Fath Sukabumi.
Para dai akan bertugas memperkuat pembinaan dan pendampingan mualaf di wilayah tersebut.
Wakil Ketua BAZNAS Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, penugasan 18 dai itu merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat pembinaan keagamaan bagi para mualaf, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Zainut, para dai akan menjalankan tugas tidak hanya menyampaikan dakwah, tetapi juga mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, pendidikan, dan penguatan akidah secara berkelanjutan.
"Program kemitraan dakwah ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan keagamaan," ujar Zainut.
Dia menilai kolaborasi BAZNAS dan Ponpes Al Fath menjadi sinergi strategis karena menggabungkan kekuatan lembaga zakat dengan sumber daya dai yang dimiliki pesantren untuk menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan pembinaan.
Zainut berpesan agar seluruh dai mengedepankan pendekatan bil hikmah selama menjalankan tugas.
Menurutnya, dakwah harus dilakukan secara bijaksana, santun, dan mengutamakan dialog agar lebih mudah diterima masyarakat.
Sebanyak 18 dai diberangkatkan ke Pulau Buru untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan mualaf.
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