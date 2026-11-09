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18 Nama Diusulkan Diberi Gelar Pahlawan, Ada Nama Kakek Prabowo

18 Nama Diusulkan Diberi Gelar Pahlawan, Ada Nama Kakek Prabowo
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengaku sudah mengusulkan sekitar 18 nama yang akan diberi gelar pahlawan oleh pemerintah.

Pemberian gelar pahlawan itu bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

“Insyaallah (18 nama), mudah-mudahan, kita tunggu besok ya, kita tunggu besok akan diumumkan, yang jelas besok insyaallah sudah akan disampaikan secara langsung oleh Presiden,” ucap Gus Ipul di Istana Negara, pada Senin (9/11).

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Dari sebanyak 18 nama yang diusulkan, Gus Ipul membenarkan ada nama kakek Presiden Prabowo Subianto, yakni Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo.

“Ya, Pak Margono, salah satu yang memenuhi syarat dan kita usulkan,” kata dia.

Dia menjelaskan tokoh yang diusulkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah yang juga mendapat usulan masyarakat dan pemerintah daerah serta telah memenuhi syarat.

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Nama itu diusulkan ke tim khusus yang terdiri dari sejarawan, akademisi, pihak dari Kemensos untuk diteliti dan dinilai.

"Di situ kita meneliti, setelah itu menetapkan dan kita teruskan ke Dewan Gelar,” jelasnya. (dit/jpnn)


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Gus Ipul mengatakan telah mengusulkan sekitar 18 nama yang akan diberi gelar pahlawan oleh pemerintah.


Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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