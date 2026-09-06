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18 Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Batal Imbas Erupsi Anak Gunung Krakatau

18 Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Batal Imbas Erupsi Anak Gunung Krakatau
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Kondisi terkini penumpang di Bandara Internasional SMB II Palembang. Foto: dokumen Bandara.

jpnn.com, PALEMBANG - Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Minggu (6/9/2026).

Sebanyak 18 penerbangan dari dan menuju Bandara SMB II mengalami pembatalan menyusul penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta akibat dampak erupsi.

Pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat.

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Adapun penerbangan yang terdampak hingga pukul 10.25 WIB.

Departure 

1. IU 921 PLM CGK STD 06.00 LT

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2. SI 7296 PLM PXA STD 07.00 LT

3. IP 311 PLM CGK STD 08.45 LT

Imbas erupsi Anak Gunung Krakatau, 18 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang batal terbang.

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