menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » 18 Peraih Anugerah Lembaga Sensor Film 2025

18 Peraih Anugerah Lembaga Sensor Film 2025

18 Peraih Anugerah Lembaga Sensor Film 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sutradara Siksa Kubur, Joko Anwar bersama produser Tia Hasibuan, saat malam puncak Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 di Jakarta pada 8 November 2025. Foto: Dok. Indosiar.

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 sukses digelar pada Sabtu, 8 November 2025 dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Tim Lembaga Sensor Film (LSF) telah melakukan proses penjurian hingga menentukan 18 pemenang dari 18 kategori yang dianugerahkan kepada sineas perfilman dan pertelevisian.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon hadir langsung dan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh insan perfilman dan  stakeholder yang terlibat.

Baca Juga:

"Kita berterima kasih kepada seluruh insan perfilman Indonesia dan stakeholder yang terlibat. Ekosistem film saat ini relatif sangat maju. Banyak film Indonesia juga berprestasi di kancah internasional. Kita ingin semua film Indonesia berkualitas yang membawa nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan makin bisa diterima oleh masyarakat internasional”, ungkap Fadli Zon.

Sejumlah penampil turut memeriahkan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025.

Antara lain, Ungu, Lesti Kejora, Rizky Billar, Abang L, Dewi Perssik, Putri Ariani, Dinda Ghania, Quinn Salman, Prince Poetiray, 16 Academia D’Academy 7, serta Lemon.

Baca Juga:

Pemain sinetron terpopuler Aqeela Calista, Raden Rakha, Haura Lathifa, Harris Vriza, Randy Pangalila, dan pemain film terpopuler  Ersya Aurelia, Nayla Purnama, Masayu Anastasia, Oka Antara, serta Gilang Dirga, Firsta Yufi Amarta (Putri Indonesia 2025)  tidak ketinggalan juga hadir meramaikan Malam Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 yang dipandu oleh Ramzi, Rina Nose, dan Astrid Tiar.

Berikut daftar lengkap pemenang Anugerah Lembaga Sensor Film 2025.

Malam puncak Anugerah Lembaga Sensor Film 2025 sukses digelar pada Sabtu, 8 November 2025 dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI