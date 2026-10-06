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18 Tahun Bersama, Irfan Umumkan Keluar dari Govinda

18 Tahun Bersama, Irfan Umumkan Keluar dari Govinda
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Muhammad Irfan bersama personel Govinda. Foto: Instagram/govindaofficial

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Muhammad Irfan mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari grup musik Govinda.

Setelah hampir 18 tahun menjalani perjalanan bersama Govinda, dia kini resmi hengkang.

Kabar mengejutkan tersebut disampaikan Irfan melalui akun Instagram pada Selasa (6/10).

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Dalam pernyataannya, dia menyebut keputusan untuk berpisah telah diambil secara sadar oleh dirinya bersama teman-temannya dalam Govinda.

“Saya secara resmi mengundurkan diri dari Govinda Band. Band yang telah berjalan hampir 18 tahun bersama,” tulis Muhammad Irfan.

Pelantun Siapa Yang Pantas itu mengatakan kini dirinya dan para personel memilih untuk menjalani jalan masing-masing.

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“Saat ini, kami secara sadar untuk memilih jalan yang berbeda,” lanjutnya.

Irfan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Govinda atas kebersamaan yang telah dilalui selama hampir 18 tahun.

Vokalis Muhammad Irfan mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari grup musik Govinda.

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