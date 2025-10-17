180 Hari, Satu Telur dan Segelas Susu: Cara Nestle Lawan Stunting dari Desa ke Desa

jpnn.com, JAKARTA - Suasana di Aula Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pagi itu terasa berbeda. Anak-anak tertawa riang, sementara para kader posyandu dan karyawan Nestle Indonesia sibuk mendampingi mereka.

Di balik keceriaan itu, ada misi besar: melawan stunting lewat Program Pendampingan Gizi.

Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif global Nestle for Healthier Kids yang mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting.

Kali ini, Nestle menggandeng kader dan tenaga kesehatan lokal untuk mendampingi 52 anak dari 12 desa di Kabupaten Batang.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan pun hadir langsung dan memberikan apresiasi.

Dia menilai kolaborasi Nestle, BKKBN, dan TP PKK sebagai contoh nyata sinergi pentahelix yang efektif.

“Program seperti ini bukan cuma membantu anak-anak Batang tumbuh sehat, tapi juga jadi inspirasi bagi pihak swasta lain untuk ikut turun tangan,” ujarnya.

Gerakan Tiga Provinsi