180 Penelitian Pelajar Sekolah Menengah Ikuti Lomba Peneliti Belia Jatim Ubaya 2026

jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) bekerja sama dengan Center for Young Scientists (CYS) menggelar ajang Lomba Peneliti Belia Jawa Timur Ubaya 2026. Dibuka pada Jumat (30/10/2026) di Gedung Perpustakaan Lantai 5 Kampus Ubaya Tenggilis.

Sebanyak 180 judul riset disusun oleh 339 peserta yang berasal dari 83 sekolah menengah yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

Dalam agenda ilmiah ini, 10 bidang riset yang dibahas mencakup Matematika, Fisika, Komputer, Lingkungan, Ilmu Hayati, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Psikologi.

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Direktur CYS Monika Raharti, Ph.D., menegaskan kegiatan ini pada dasarnya bukan sekadar ajang unjuk kebolehan para peserta, melainkan turut menjadi sarana untuk belajar dan berkembang.

“Walaupun disebut lomba, kegiatan ini sebetulnya adalah sebuah konferensi yang sejatinya menjadi tempat berbagi pengetahuan satu sama lain. Jadi, peserta sekalian hendaknya mau belajar dari karya orang lain dan berdiskusi dengan para pakar,” tuturnya.

Ia menambahkan salah satu tujuan terlaksananya kegiatan ini adalah untuk menjembatani minat riset para siswa dengan ekosistem penelitian yang lebih mandiri di lingkup universitas, khususnya Ubaya yang dikenal memiliki kualitas riset yang unggul.

Dari berbagai pemaparan yang telah dilakukan peserta, Monika menarik sebuah benang merah bahwa siswa di tingkat sekolah menengah sudah memiliki kepekaan akan berbagai kondisi di kehidupan masyarakat.

“Dengan usia yang masih sangat muda, para peserta sudah dapat menghasilkan metode pemecahan masalah yang bertanggung jawab dan dapat dibuktikan melalui sebuah riset dan data yang valid,” ucapnya.