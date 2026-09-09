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180 Tentara Jepang Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan

180 Tentara Jepang Bantu Tangani Karhutla di Kalimantan
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Arsip. Militer Jepang dan TNI melakukan survei lokasi posko untuk membantu penanganan karhutla di Kalbar. (ANTARA/HO-Humas Kemenag Kalbar)

jpnn.com - Sebanyak 180 personel militer dari Jepang siap berkontribusi membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI melalui siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Selasa (8/9/226), di Jakarta.

"Jepang turut mengerahkan sekitar 180 personel yang terdiri atas kru operasi dan unsur pendukung lainnya," demikian siaran pers Bakom RI.

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Dijelaskan bahwa para personel militer dari Jepang itu saat ini sudah berada di Pontianak.

Keberadaan mereka di sana untuk memeriksa fasilitas pendukung helikopter karena Pontianak direncanakan akan menjadi pangkalan heli CH-47 Chinook.

Helikopter tersebut juga merupakan salah satu bantuan yang dikirim pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia untuk menangani karhutla.

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Dengan adanya helikopter tersebut, diharapkan proses pemadaman api menggunakan metode water bombing dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Masih dalam siaran pers yang sama, helikopter tersebut kini dalam perjalanan menuju Kalimantan dan diperkirakan sampai pada Rabu (9/9/2026).

Sebanyak 180 personel militer dari Jepang siap berkontribusi membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

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