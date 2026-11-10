menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » 19 Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional, Ada Jenderal Hoegeng dan Ali Sastroamidjojo

19 Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional, Ada Jenderal Hoegeng dan Ali Sastroamidjojo

19 Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional, Ada Jenderal Hoegeng dan Ali Sastroamidjojo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, di Istana Negara, pada Selasa (10/11). Foto: tangkapan layar Kanal Youtube Istana Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026.

Penetapan 19 penerima gelar Pahlawan Nasional tersebut telah melalui proses panjang dan berjenjang, mulai dari pengusulan di daerah hingga tahap finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Salah satu yang diberi gelar pahlawan adalah almarhum Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Imam Santoso, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menjadi teladan bagi insan Bhayangkara.

Baca Juga:

Berikut daftar1 19 Gelar Pahlawan:

1. Alm. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso

2. Alm. R.M. Margono Djojohadikusumo

Baca Juga:

3. Alm. Mr. Ali Sastroamidjojo

4. Alm. Abdoel Moethalib Sangadji

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co