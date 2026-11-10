19 Tokoh Terima Gelar Pahlawan Nasional, Ada Jenderal Hoegeng dan Ali Sastroamidjojo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh dari berbagai daerah dan latar belakang profesi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada 10 November 2026.

Penetapan 19 penerima gelar Pahlawan Nasional tersebut telah melalui proses panjang dan berjenjang, mulai dari pengusulan di daerah hingga tahap finalisasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Salah satu yang diberi gelar pahlawan adalah almarhum Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Imam Santoso, mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menjadi teladan bagi insan Bhayangkara.

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Berikut daftar1 19 Gelar Pahlawan:

1. Alm. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso

2. Alm. R.M. Margono Djojohadikusumo

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3. Alm. Mr. Ali Sastroamidjojo

4. Alm. Abdoel Moethalib Sangadji