jpnn.com, JAKARTA - Ratusan peserta antusias mengikuti acara Level Up With DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Volume 19 yang menghadirkan dua advokat muda berpengalaman dan jam terbang luar bisa, yakni Yakup Putra Hasibuan dan Sangun Ragahdo Yosodiningrat.

Peserta Level Up antusias menyimak paparan materi, melontarkan berbagai bertanyaan hingga rebutan swafoto bersama Yakup dan Ragahdo yang karib disapa Aga ini setelah acara selesai.

Level Up Volume 19 yang dihelat secara hybrid dari PJB Center DPC Peradi Jakbar, pada Rabu, (18/11), menyajikan tema "Strategic Thinking Beyond The Court: Menjadi Advokat Muda yang Kompeten, Berintegritas, dan Adaptif".

Yakup Hasibuan dan Aga Yosodinigrat menyampaikan menetapkan pilihan berprofesi sebagai advokat karena terinspirasi sang ayah yang merupakan advokat, yakni Otto Hasibuan dan Henry Yosodingrat.

"Simpelnya memang kebetulan saya memiliki mentor yang luar biasa yaitu ayah saya, kebetulan lawyer. Pernah enggak dipaksa jadi lawyer? Enggak pernah," ucap Yakup.

Senada dengan Yakup, Aga juga mengaku tidak diarahkan oleh orang tuanya untuk menjadi advokat. Ia sempat mengikuti seleksi untuk menjadi anggota Polri.

"Human brain works in a mysterious way. Mungkin karena ayah saya, saya dari kecil sering nonton ayah saya di TV, melihat beliau sebagai lawyer dan lain sebagainya. Mungkin itu masuk ke alam bawah sadar saya juga," ungkapnya.

Dalam sharing session yang dipandu oleh Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan dan Pengembangan Advokat DPC Peradi Jakbar Desnadya Anjani Putri, Yakup dan Aga menceritakan kisahnya selepas tamat sekolah, kuliah, kemudian menjadi advokat dan mulai menikmati profesi ini.