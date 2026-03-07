2 Alasan Polisi Akhirnya Menahan Dokter Richard Lee

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya akhirnya memutuskan untuk menahan tersangka Dokter Richard Lee pada Jumat (6/3) malam.

Richard Lee dinilai menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengungkap dua alasan pihak kepolisian akhirnya menahan Richard Lee.

"Pertama, tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan pada 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut, tersangka 'live' pada akun TikTok," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Adapun alasan kedua yakni, Richard Lee juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas.

"Atas dasar hal tersebut, terhadap tersangka DRL dilakukan penahanan pada pukul 21.50 WIB di rutan Polda Metro Jaya," bebernya.

Baca Juga: Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya

Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan, sebelum ditahan, Dokter Richard Lee sudah diperiksa mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Terdapat 29 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada YouTuber sekaligus dokter kecantikan itu selama pemeriksaan.