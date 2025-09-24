2 Alasan Ridwan Kamil Tetap Lanjutkan Laporan Kasus Lisa Mariana

jpnn.com, JAKARTA - Mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan akan tetap melanjutkan laporan terhadap Lisa Mariana terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar seusai menjalani mediasi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (23/9).

"Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas," ungkap Muslim Jaya Butarbutar.

Menurutnya, Ridwan Kamil punya 2 alasan ingin melanjutkan kasus tersebut, yakni pertama agar mendapatkan kepastian hukum.

Alasan kedua yaitu pihaknya ingin memberikan efek jera kepada Lisa Mariana yang telah melakukan dugaan pencemaran nama baik.

"Juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil," jelasnya.

Selain itu, Muslim Jaya Butarbutar menyatakan pihak Ridwan Kamil juga menolak tes DNA ulang yang diajukan oleh Lisa Mariana.

Dia menilai hasil tes DNA yang telah dilakukan oleh pihak Bareskrim beberapa waktu lalu sudah final.