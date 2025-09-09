2 Anak Hilang di Tenayan Raya Ditemukan Tewas Tenggelam, Polisi Lakukan Penyelidikan

jpnn.com, PEKANBARU - Warga Jalan Badak Ujung, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru digemparkan oleh penemuan jenazah dua anak yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Senin (8/9/2025) sore.

Kedua korban, Marta Meirlina Daeli (11) dan adiknya Jefrianus Daeli (8), ditemukan tewas mengapung di sebuah kolam bekas galian batu bata pada Selasa pagi (9/9/2025).

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Berry Juana Putra menjelaskan, awalnya pihak kepolisian menerima laporan dari warga bahwa dua anak hilang sejak Senin sore.

Tim Polsek Tenayan Raya bersama Bhabinkamtibmas langsung melakukan pencarian hingga malam hari, namun korban belum ditemukan.

“Pagi tadi sekitar pukul 07.30 WIB, warga menemukan jasad salah satu korban di kolam galian tidak jauh dari rumahnya. Tak lama kemudian, jasad adiknya juga muncul di samping lokasi tersebut,” ungkap Berry, Selasa (9/9).

Setelah menerima laporan, tim Reskrim Polsek Tenayan Raya bersama Inafis Polresta Pekanbaruturun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Polisi memasang garis polisi, mengumpulkan keterangan saksi, dan membawa jenazah korban ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Dua korban sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Saat ini kami masih mendalami penyebab pasti tenggelamnya korban, apakah murni kecelakaan atau ada faktor lain. Semua kemungkinan akan kami teliti,” jelasnya.