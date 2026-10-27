2 Anak Menteri Haji Mundur dari Posisi Tenaga Ahli

jpnn.com - JAKARTA - Dua putra Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf, yaitu Barbarossa Muhammad Farros dan Gibran Muhammad Fawwaz, mengundurkan diri dari jabatan sebagai tenaga ahli di Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu dikonfirmasi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (27/10).

“Pak Menteri dan saya sudah menerima pengunduran diri dua orang tenaga ahli. Jadi, secara resmi dua orang tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri,” kata Dahnil saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Dahnil pengunduran diri itu dilakukan setelah muncul pro dan kontra di ruang publik terkait penunjukan kedua putra Menhaj sebagai tenaga ahli di kementerian tersebut.

Menurut dia, keterlibatan keduanya bermula ketika Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) baru dibentuk dan membutuhkan bantuan untuk menjalankan tugas-tugas kelembagaan.

Saat itu, kata Dahnil, badan tersebut hanya dipimpin oleh dua orang, yakni kepala dan wakil kepala, sehingga membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak untuk membantu pekerjaan sejak awal.

“Ketika Badan Penyelenggara Haji memang tidak ada orang yang mau membantu kami sejak awal secara sukarela. Akhirnya, anaknya Pak Menteri ikut membantu sejak awal,” ujar Dahnil.

Dia mengatakan kedua putra Menhaj turut membantu pekerjaan pada masa awal pembentukan lembaga tersebut. Keduanya bahkan tidak dibayar saat awal-awal membantu pembentukan BP Haji.

Namun, seiring munculnya polemik di masyarakat, keduanya memutuskan mundur dari jabatan tenaga ahli.