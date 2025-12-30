2 Atlet Peraih Emas SEA Games 2025 Pengin jadi Polisi, Disiapkan Jalur Khusus

jpnn.com - JAKARTA – Terdapat dua atlet peraih medali emas dalam ajang lomba olahraga tingkat Asia Tenggara, SEA Games 2025, yang ingin menjadi polisi.

Polri memfasilitasi keinginan dua atlet peraih medali emas tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol. Anwar bercerita bahwa dua atlet peraih medali emas mengutarakan keinginannya bergabung dengan Korps Bhayangkara, seusai SEA Games 2025.

“Kami fasilitasi untuk menjadi anggota Polri yang mana anak-anak tersebut dari keluarga yang kurang mampu,” katanya saat Rilis Akhir Tahun 2025 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12).

Dia mengatakan, dua atlet tersebut merupakan anak dari seorang tukang pijat keliling dan seorang tukang becak.

Menurutnya, dua atlet berprestasi tersebut wajib diwadahi oleh Polri agar tidak perlu lagi khawatir dengan kondisi ekonomi.

“Ini bentuk kami dalam merekrut anggota Polri dengan berbagai sumber kompetensi khusus. Ini nanti kita (Mabes Polri) begitu lombakan, membawa nama negara maupun Polri sebagai juara. Insyaallah Bapak Kapolri menyetujuinya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar juga mengungkapkan bahwa Polri memiliki Komite Olahraga Polri (KOP).