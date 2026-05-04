2 Begal Sadis Terhadap Kurir di Astana Anyar Bandung Masih Buron
jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung masih mengejar 2 orang pelaku pembegalan terhadap seorang kurir di kawasan Astana Anyar, Kota Badung.
Aksi begal tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) siang, dan dialami seorang kurir saat sedang berteduh hujan di Astan Anyar.
Dalam kejadian, total ada 4 pelaku, dua di antaranya sudah ditangkap di hari yang sama.
Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan, korban sempat diancam menggunakan senjata tajam.
Hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada empat pelaku yang terlibat dalam kejadian pembegalan.
"Dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami deteksi ada 4 orang. Alhamdulillah, tadi sore kami sudah mengamankan 2, di mana kami juga dibantu oleh Polrestabes dan warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap," kata Fetrizal saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
Dua pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas. Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku.
Anggota di lapangan masih bekerja untuk menangkap sisa pelaku yang kabur.
