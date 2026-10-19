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2 Bocah di Karawang Menggunting Kelamin Anak Berusia 3 Tahun

2 Bocah di Karawang Menggunting Kelamin Anak Berusia 3 Tahun
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Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - KARAWANG - Seorang anak laki-laki berusia tiga tahun menjadi korban dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh dua anak berinisial R (9 tahun) dan S (13 tahun).

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Kolong Jembatan Kereta Api Simpang Jomin, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang pada Senin (12/10).

Kasi Humas Polresta Karawang Ipda Muh Asim mengatakan peristiwa itu bermula ketika korban ingin ikut bermain bersama kedua anak tersebut yang sedang memancing ikan.

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Namun, situasi berubah ketika R dan S diduga berniat melakukan perundungan terhadap korban.

"Anak R diduga mengajak anak S membawa gunting dan berniat akan bully korban," kata Asim dalam keterangannya, Senin (19/10).

Dalam aksinya, kedua anak tersebut diduga menganiaya korban menggunakan benda tajam hingga menyebabkan luka pada bagian alat kelamin.

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Korban juga diduga mengalami kekerasan fisik menggunakan tangan kosong.

"Celana korban dibuka, lalu alat kelamin korban ditusuk dengan tusuk sate dan digunting hingga mengalami luka robek dan berdarah. Korban juga diduga dipukul pada bagian wajah dan dada, sehingga mengalami luka di bahu kiri dan luka cakaran," tuturnya.

Bocah 3 tahun di Karawang diduga menjadi korban penganiayaan dua anak, hingga mengalami luka serius.

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