2 Bocah di Pandeglang Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ciliman, Belum Ditemukan

2 Bocah di Pandeglang Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ciliman, Belum Ditemukan

2 Bocah di Pandeglang Hanyut dan Tenggelam di Sungai Ciliman, Belum Ditemukan
Ilustrasi tenggelam. Foto: Antara

jpnn.com - Tim SAR gabungan melakukan pencarian dua bocah hilang tenggelam di Sungai Ciliman, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang.

Korban bernama Haikal, dan Habibi keduanya berusia sembilan tahun asal Kampung Taraju, Desa Karyasari.

Peristiwa hanyutnya kedua bocah tersebut di Sungai Ciliman terjadi pada Sabtu (25/10) sore sekitar pukul 15.20 WIB.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan proses pencarian langsung dilakukan ketika tim menerima laporan adanya anak tenggelam di Sungai Ciliman.

"Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan, di antaranya Basarnas Banten, BPBD Pandeglang, Tagana, dan masyarakat setempat," ujar Al Amrad, Minggu (26/10).

Menurut Al Amrad, peristiwa tragis itu terjadi ketika korban sedang bermain di atas perahu yang tengah bersandar tepi sungai.

"Namun, tali pengikat perahu tiba-tiba terputus dalam kondisi panik kedua anak tersebut diduga melompat ke sungai hingga hanyut terbawa arus," ujarnya.

Dia menjelaskan proses pencarian hari kedua terhadap kedua korban terus dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai.

Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap dua bocah hanyut dan tenggelam di Sungai Ciliman Pandeglang. Begini kronologi kejadiannya.

