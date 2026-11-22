2 Bukti Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang Dikirim ke Labfor, Satunya Celana
jpnn.com - Polisi mendalami sejumlah barang bukti kasus dugaan kekerasan seksual berupa pemerkosaan mahasiswi yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede (YL).
Pendalaman dilakukan Tim Joint Investigasi Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui pemeriksaan laboratorium forensik untuk memperkuat pembuktian.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyebut penyidik telah menyita satu unit telepon genggam milik korban dan sapotong celana yang diduga berkaitan dengan perkara asusila itu.
"Kedua barang bukti tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah," kata Kombes Henry di Kupang, Sabtu (21/11//2026).
Pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari rangkaian langkah Tim Joint Investigasi yang terdiri dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus serta Ditres PPA dan PPO Polda NTT dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.
Pada tahap penyelidikan, tim tersebut telah memeriksa 13 orang yang terdiri atas korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi.
Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi untuk menggali informasi dan memperkuat konstruksi perkara.
Selain pemeriksaan saksi dan uji laboratorium forensik, Tim Joint Investigasi telah meminta keterangan ahli serta melaksanakan penggeledahan dan penyitaan barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.
Polisi mendalami sejumlah barang bukti kasus dugaan kekerasan seksual berupa pemerkosaan mahasiswi yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede (YL).
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