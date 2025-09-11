menu
2 Calo Tiket di Banyuasin Adu Mulut, Memanas, Ada Golok dan Parang

2 Calo Tiket di Banyuasin Adu Mulut, Memanas, Ada Golok dan Parang

2 Calo Tiket di Banyuasin Adu Mulut, Memanas, Ada Golok dan Parang
Ilustrasi pemborgolan oleh polisi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - BANYUASIN - AKB (25), pelaku tindak pidana penganiayaan berat di Perumahan Perikanan, Desa Muara Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Rabu (10/9) ditangkap.

Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Sungsang II pada hari yang sama, sekitar pukul 11.00 WIB.

Kapolsek Sungsang Iptu Fariz Muhammad mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap pelaku berdasarkan laporan dari korban JJU (54).

"Seusai menerima laporan tersebut, pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian," ujar Fariz, Kamis (11/9).

Kejadian bermula dari perselisihan antara korban dan tersangka yang sama-sama bekerja sebagai calo penjualan tiket kendaraan di Pelabuhan Tanjung Api-Api, Sungsang.

"Perselisihan mulut itu memanas saat JJU diduga memukul AKB menggunakan golok serta mengucapkan kata-kata kasar," kata Fariz.

Merasa sakit hati, AKB kemudian meninggalkan lokasi. Di perjalanan, ia menemukan sebilah parang di pinggir jalan dekat kebun pisang.

"Saat JJU yang pulang berboncengan dengan seorang saksi melintas, AKB langsung mengadang dan melakukan penganiayaan," ujar Fariz.

