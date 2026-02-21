2 Cara Sederhana Ini Bisa Mendulang Berkah dan Pahala di Bulan Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Banyak amalan yang dapat kita lakukan untuk mendulang berkah dan pahala di bulan Ramadan. Yang paling masyhur adalah amalan menyegerakan dalam berbuka dan mengakhirkan makan sahur.
Dalam kitab Fathul Qarib, di samping menjaga lisan, kedua amalan tersebut termasuk dalam kesunnahan puasa.
Dalam konteks berpuasa, dua amalan ini tidak hanya sekadar menjadi penguat bagi tubuh kita. Tetapi, juga terdapat banyak keutamaan dan keberkahan di dalamnya.
Keutamaan untuk menyegerakan dalam berbuka puasa diterangkan dalam sebuah hadits:
"Manusia selamanya dalam kebaikan, selama ia menyegerakan berbuka puasa” (HR Al-Bukhari dan Muslim)
Maka, bila sudah datang waktu Maghrib segeralah untuk berbuka puasa.
Dengan melaksanakan berbuka puasa sebagai penanda berakhirnya ibadah puasa di hari tersebut, kita akan mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan yang hakiki.
Bukan hanya kenikmatan, dengan hilang rasa lapar dan dahaga setelah seharian berpuasa, melainkan juga kenikmatan atau kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah SWT kelak. Sabda Rasulullah SAW:
Mari kita raih keutamaan & keberkahan di dalam kedua waktu tersebut, agar puasa kita menjadi sempurna serta kita mendapatkan banyak pahala dan keberkahan Allah.
