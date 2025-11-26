2 dari 4 Pembunuh Sopir Truk Asal Lampung Diringkus

jpnn.com, PALEMBANG - Tim opsnal Pidum Polrestabes Palembang menangkap dua dari empat pelaku pembunuhan sopir truk asal Lampung bernama Khodirin Nazali (44).

"Benar dua dari empat pelaku sudah ditangkap anggota Satreskrim Polrestabes Palembang," ungkap Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Andrie Setiawan, Selasa (25/11/2025).

Dia menyatakan hingga saat ini petugas di lapangan masih melakukan penyelidikan dan pengejara terhadap para pelaku lainnya.

"Kami masih melakukan penyelidikan mendalam dan melakukan pengembangan kasus ini. Kami juga masih mendalami peran kedua pelaku ini," kata Andrie.

Andrie mengatakan berdasarkan hasil olah TKP di lapangan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu besi dengan panjang 80 cm, satu bambu dengan panjang satu meter, satu unit truk merek Mitsubishi col diesel bernopol BE 8139CW.

"Berdasarkan hasil olah TKP semalam ada beberapa barang bukti yang kami amankan " tutup Andrie.

Pada pemberitaan sebelumnya, Khodirin Nazali (44) warga Tulung Itik II, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah tewas ditusuk pemalak saat melintas di Simpang Macan Lindungan di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sabtu (24/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kernet bernama Husaini (36) mengungkap bahwa kronologi kejadian berawal saat mereka melakukan dari arah Jembatan Musi 2 menuju pusat kota.