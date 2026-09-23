2 Dekade Tak Tergoyahkan, Shell Pertahankan Posisi Teratas di Pasar Pelumas Global

jpnn.com, BEKASI - Shell Lubricants kembali mempertahankan posisi sebagai pemasok pelumas global dengan penjualan terbesar di dunia untuk ke-20 kalinya.

Pencapaian fantastis itu tercantum dalam edisi terbaru laporan Kline & Company, Global Lubricants: Market Analysis and Assessment.

Dalam laporan itu, Shell mempertahankan posisinya sebagai pemasok pelumas global untuk pelumas dan cairan (fluida) otomotif maupun industri.

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VP of Energy, Kline & Company Annie Jarquin mengungkapkan Shell menempati peringkat nomor satu di tiga kategori utama pelumas yang dimonitor oleh Kline, yaitu otomotif konsumen (consumer automotive), otomotif komersial (commercial automotive), dan industri (industrial).

"Pasar pelumas mengalami perkembangan yang signifikan selama dua dekade terakhir dan posisi Shell sebagai pemimpin pasar merupakan hasil dari kombinasi konsistensi dan kemampuan beradaptasi yang dimiliki perusahaan," kata Annie saat ditemui di Marunda, Kamis beberapa waktu lalu.

Di tempat yang sama, Global Executive Vice President Shell Lubricants Jason Wong mengatakan penghargaan ini bukan sekadar tentang mempertahankan posisi, tetapi tentang 20 tahun fokus yang konsisten untuk terus membangun momentum bagi bisnis dan para pelanggan kami.

"Kami selama dua dekade menyediakan solusi pelumas dan cairan untuk membantu mengelola gesekan dan panas di segmen otomotif konsumen, otomotif komersial,hingga industri," tutur Jason.

Selama 20 tahun terakhir, berbagai inovasi membantu meningkatkan kinerja pengendara sehari-hari, sektor-sektor industri yang vital, hingga mesin Formula 1.