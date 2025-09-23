2 Desa di Donggala Sulteng Terendam Banjir Selasa Dini Hari

jpnn.com - DONGGALA - Banjir merendam Desa Tibo dan Kaliburu, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, pada Selasa (23/9) dini hari.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng Akris Fattah Yunus mengatakan banjir itu terjadi pukul 00.30 WITA dan berdampak terhadap lima dusun di Desa Tibo dan Kaliburu.

"Jadi, banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi di Desa Tibo dan Desa Kaliburu, Kabupaten Donggala, mengakibatkan banjir masuk ke rumah-rumah warga," kata Akris di Palu, Sulteng, Selasa (23/9).

Dia menjelaskan dari data sementara terdapat 49 rumah warga dan 198 jiwa terdampak banjir di Tibo. Termasuk satu unit fasilitas umum, yakni SDN 4 Tibo.

"Untuk di Desa Kaliburu ada 17 rumah dengan 60 jiwa terdampak, sehingga total rumah terendam banjir mencapai 66 rumah dan 258 jiwa," ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa maupun masyarakat yang mengungsi akibat banjir tersebut.

"Situasi terkini hujan sudah reda dan air mulai surut serta kebutuhan masyarakat di dua desa itu berupa sembako terpenuhi," sebutnya.

Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni sudah memerintahkan BPBD setempat untuk segera menanggulangi banjir di kawasan tersebut.