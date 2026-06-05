2 Favorit Juara Piala Dunia 2026 Gagal Mengalahkan Pantai Gading & Irak
jpnn.com - NATES - Timnas Prancis kalah 1-2 saat menjamu sesama kompetitor Piala Dunia 2026, Pantai Gading dalam laga uji coba di Stade de la Beaujoire, Nantes, Kamis (4/6) malam waktu setempat.
Les Bleus unggul lebih dulu melalui gol indah Rayan Cherki tepat menjelang turun minum.
Namun, tim tamu bangkit pada babak kedua dan membalikkan keadaan lewat Guela Doue serta Amad Diallo.
Hasil ini menjadi modal evaluasi bagi skuad Didier Deschamps sebelum putaran final Piala Dunia 2026 dimulai sepuluh hari lagi.
Di Piala Dunia 2026, Prancis berada di Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Bukan grup yang mudah.
Sementara itu, Pantai Gading berada di Grup E bersama Jerman, Curacao, dan Ekuador.
Pada waktu bersamaan, salah satu tim favorit PD 2026 lainnya, Spanyol, ditahan Irak 1-1 di Stadion Riazor, La Coruna.
Spanyol unggul lebih dulu lewat gol Ferran Torres sebelum disamakan melalui gol Merchas Doski.
Dua favorit juara Piala Dunia 2026 tak bisa mengalahkan Pantai Gading dan Irak. Satu kalah, satu imbang.
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