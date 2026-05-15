2 Fitur Suzuki Grand Vitara Bikin Pengemudi Tenang Saat Macet di Tanjakan

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Grand Vitara tidak hanya memiliki tampilan modern, tetapi juga dilengkapi sejumlah fitur mumpuni.

Dengan kehadiran fitur tersebut membuat pengguna lebih tenang dalam menghadapi rintangan.

Terlebih saat momen long weekend atau libur panjang yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga untuk menghilangkan penat.

Saat liburan, SUV berlogo itu tentu bisa diandalkan karena memiliki teknologi mutakhir. Terutama saat melewati macet panjang di tanjakan.

Adapun dua fitur yang tersemat pada Grand Vitara itu, yakni Electronic Parking Brake (EPB) serta Hill Hold Control (HHC).

Dalam kondisi tersebut, dua fitur itu mampu menghadirkan ketenangan lebih bagi pengemudi dalam menghadapi situasi tersebut.

Saat mengalami macet, pengemudi tidak membutuhkan tenaga mesin setiap waktu. Pengemudi justru lebih mengutamakan kemudahan dalam mengontrol kendaraan di tengah lalu lintas padat.

Misalnya, mengurangi tekanan saat menarik tuas rem parkir, atau mempertahankan posisi mobil agar tidak merosot mundur ketika hendak melanjutkan perjalanan setelah berhenti di tanjakan.