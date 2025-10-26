menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » 2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia

2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia

2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Marquez (Gresini Racing) mengunci gelar Runner Up MotoGP 2025 di Malaysia. Foto: gresiniracing

jpnn.com, SEPANG - Sore yang lembab di Sirkuit Internasional Sepang berubah jadi panggung penuh emosi bagi tim BK8 Gresini Racing MotoGP.

Bukan karena mereka memenangkan balapan, melainkan menutup musim dengan cara yang tak kalah bersejarah: menyapu dua gelar penting sekaligus — Runner Up Championship dan Rookie of The Year 2025.

Alex Marquez tampil seperti mesin presisi Italia. Di Sprint Race Malaysia, dia melesat mantap, finis di posisi kedua dan mengunci statusnya sebagai runner-up dunia.

Baca Juga:

Senyum Alex lepas di paddock, meski peluh belum kering di wajah. “Musim yang luar biasa. Kami pantas mendapatkannya,” ujar adik Marc Marquez itu singkat tetapi penuh makna.

Di sisi lain, Fermin Aldeguer — si wajah muda yang baru setahun mencicipi kerasnya kelas premier — menuntaskan musim debutnya dengan titel Rookie of The Year.

Dia sempat mencuri perhatian dengan finis ketiga di Sprint, sebelum penalti delapan detik akibat tekanan ban menurunkannya ke posisi ketujuh.

Baca Juga:

Namun, siapa peduli? Gelarnya sudah aman dan sorak-sorai tim di garasi membuktikan kemenangan tak selalu diukur dari posisi akhir.

“Lebih baik menang Rookie of The Year di sini daripada di Australia,” kata Aldeguer dengan senyum puas.

Sore di Sirkuit Sepang berubah jadi panggung penuh emosi bagi tim BK8 Gresini Racing MotoGP. Alex Marquez dan Fermin Aldeguer catat sejatah di MotoGP Malaysia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI