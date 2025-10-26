2 Gelar Sekaligus! Gresini Racing Akhiri Musim dengan Pesta di MotoGP Malaysia

jpnn.com, SEPANG - Sore yang lembab di Sirkuit Internasional Sepang berubah jadi panggung penuh emosi bagi tim BK8 Gresini Racing MotoGP.

Bukan karena mereka memenangkan balapan, melainkan menutup musim dengan cara yang tak kalah bersejarah: menyapu dua gelar penting sekaligus — Runner Up Championship dan Rookie of The Year 2025.

Alex Marquez tampil seperti mesin presisi Italia. Di Sprint Race Malaysia, dia melesat mantap, finis di posisi kedua dan mengunci statusnya sebagai runner-up dunia.

Senyum Alex lepas di paddock, meski peluh belum kering di wajah. “Musim yang luar biasa. Kami pantas mendapatkannya,” ujar adik Marc Marquez itu singkat tetapi penuh makna.

Di sisi lain, Fermin Aldeguer — si wajah muda yang baru setahun mencicipi kerasnya kelas premier — menuntaskan musim debutnya dengan titel Rookie of The Year.

Dia sempat mencuri perhatian dengan finis ketiga di Sprint, sebelum penalti delapan detik akibat tekanan ban menurunkannya ke posisi ketujuh.

Namun, siapa peduli? Gelarnya sudah aman dan sorak-sorai tim di garasi membuktikan kemenangan tak selalu diukur dari posisi akhir.

“Lebih baik menang Rookie of The Year di sini daripada di Australia,” kata Aldeguer dengan senyum puas.