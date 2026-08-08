2 Hari Dicari, Mulyadi Ditemukan Tak Bernyawa di Danau Sindowali

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Pencarian Mulyadi (61) warga Dusun II, Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) berakhir duka.

Pria yang sebelumnya dilaporkan hilang saat mencari ikan di Danau Sindowali itu ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (8/8/2026) pagi.

Mulyadi diketahui pergi mencari ikan dengan cara menjaring pada Kamis (6/8/2026). Dia sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Danau Sindowali.

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Namun, hingga waktu yang seharusnya, korban tak kunjung pulang.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, korban berpamitan kepada keluarga untuk mencari ikan di Danau Sindowali. Namun, tak kunjung kembali," ujar Kasi Humas Polres Musi Banyuasin AKP S. Hutahaean.

Kekhawatiran keluarga semakin besar setelah perahu milik korban ditemukan di sekitar lokasi. Sejumlah perlengkapan seperti senter, minyak kayu putih dan obat-obatan juga masih berada di dalam atau sekitar perahu tersebut.

Laporan mengenai hilangnya korban kemudian diterima pihak desa pada Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Korban diduga tenggelam di kawasan Danau Sindowali.

Pihak desa selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, BPBD, TNI dan Polri untuk melakukan pencarian.