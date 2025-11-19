2 Hari Digelar, Pengunjung MyPertamina WikenFES Capai Ribuan Orang

jpnn.com, MALANG - Pertamina Patra Niaga sukses menggelar MyPertamina WikenFES pada 15–16 November 2025 di Lapangan Utara Rampal, Malang.

Selama dua hari digelar, MyPertamina WikenFES berhasil menyedot 2.042 pengunjung.

Menghadirkan perpaduan hiburan, edukasi, kolaborasi komunitas, serta pemberdayaan UMKM, festival ini menjadi ruang bertemunya berbagai elemen masyarakat untuk merayakan kreativitas dan semangat kebersamaan dalam satu wadah yang inklusif.

Selama dua hari, MyPertamina WikenFES menampilkan pertunjukan musik dari beragam musisi dan talenta lokal maupun nasional serta sejumlah komunitas kreatif yang turut meramaikan panggung utama.

Zona bazaar UMKM menjadi salah satu magnet festival, menghadirkan puluhan tenant kuliner, fesyen, craft, hingga UMKM binaan Pertamina dan UMKM Korem yang menampilkan produk-produk unggulan khas daerah.

Pertamina Patra Niaga juga melibatkan berbagai komunitas otomotif serta menghadirkan sejumlah inisiatif hijau melalui program edukasi pengelolaan sampah bersama Waste Management Sopo Nyongko.

Rangkaian kegiatan festival turut diisi dengan kompetisi dan edukasi kreatif melalui Zona Competition & Workshop yang meliputi lomba menari, cosplay walk, lomba menyanyi anak, hingga demo masak bersama pemenang Bright Gas Cooking Competition.

Selain itu, tersedia pula program Tebus Murah Sembako serta kegiatan CSR Helm untuk Generasi Aman sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekitar.