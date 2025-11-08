menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kalsel » 2 Hari Hilang, Balita di HSS Ditemukan, Begini Kondisinya

2 Hari Hilang, Balita di HSS Ditemukan, Begini Kondisinya

2 Hari Hilang, Balita di HSS Ditemukan, Begini Kondisinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Gabungan seusai menemukan seorang balita perempuan yang sempat hilang dua hari di kawasan pegunungan di Desa Malinau, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/11/2025). (ANTARA/HO-Kantor SAR Banjarmasin)

jpnn.com - BANJARMASIN - Seorang balita perempuan Ar (2,5 tahun) yang sempat hilang selama dua hari di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel), ditemukan Tim SAR Gabungan.

Balita perempuan itu ditemukan dalam kondisi selamat setelah dua hari dilakukan pencarian.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 07.15 WITA di titik koordinat 02°51'31" S – 115°26'00" E, atau satu kilometer dari lokasi hilang.

Baca Juga:

Sebelumnya, korban balita itu sempat dilaporkan hilang. Korban terakhir terlihat saat bermain bersama kakaknya di sekitar halaman rumah tetangga di Dusun Bidukun RT 3.

“Setelah dua hari pencarian intensif, Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan balita yang sebelumnya dilaporkan hilang di Desa Malinau pada Kamis (6/11),” ujar dia di Banjarmasin, Sabtu (8/11).

Putu mengapresiasi seluruh unsur SAR karena berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat.

Baca Juga:

Korban langsung dievakuasi ke rumah keluarganya.

Putu mengatakan operasi pencarian sempat mengalami kendala karena sinyal komunikasi yang lemah.

Balita yang dua hari hilang di Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalsel, ditemukan. Begini kondisinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI