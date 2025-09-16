2 Hari Hilang di Sungai Musi, Akmal Ditemukan dalam Keadaan Meninggal Dunia

jpnn.com, PALEMBANG - Akmal A. Ariyansyah (35), warga Lorong Manggis 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang yang dilaporkan hilang di Sungai Musi akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Selasa (16/9/2025) sekitar pukul 15.45 WIB.

Korban pertama kali dilihat oleh warga yang ikut melakukan pencarian,. Posisi korban saat ditemukan mengapung di pinggir sungai tersangkut di tanaman eceng gondok. Korban dalam kondisi meninggal dunia.

"Jarak korban ditemukan tak jauh dari lokasi awal kejadian atau sekitar radius 200 meter," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin.

Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond.

Kejadian berawal pada Senin (15/9/25) sekitar pukul 02.00 WIB, korban pamit keluar rumah menuju ke sungai bermaksud untuk melihat kondisi pasang surut air sungai yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Namun, korban tidak kunjung pulang. Keluarga yang khawatir segera menyusul ke sungai, tetapi korban tidak ada dan hanya ditemukan pakaian korban. Diduga kuat korban jatuh dan tenggelam di Sungai Musi. (mcr35/jpnn)