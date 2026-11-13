2 Hari Pencarian, Farhan Ditemukan Meninggal Dunia di Sungai Musi

jpnn.com - Pencarian terhadap Farhan (25), korban yang dilaporkan hilang setelah melompat ke Sungai Musi di kawasan Pasar Kuto, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III Palembang akhirnya membuahkan hasil.

Korban ditemukan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 20.40 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai pada radius kurang lebih 1 kilometer dari lokasi kejadian awal.

Selanjutnya, Tim SAR Gabungan segera melakukan evakuasi dan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk penanganan lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menyampaikan bahwa dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan pertolongan resmi dinyatakan selesai.

"Kami bersyukur korban akhirnya berhasil ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban," sampai Raymond, Jumat (13/11/2026).

"Terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah bekerja sama serta membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan," ucap Raymond.

Raymond juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat atas dedikasi dan sinergi selama pelaksanaan operasi SAR.