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2 Hari Serangan AS ke Iran, 14 Tewas & 78 Luka-Luka

2 Hari Serangan AS ke Iran, 14 Tewas & 78 Luka-Luka
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Ilustrasi - Sejumlah lokasi serangan militer Amerika Serikat di sepanjang pesisir selatan Iran pada 8 dan 9 Juli 2026. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - ISTANBUL - Serangan Amerika Serikat ke Iran telah mengakibatkan belasan orang meninggal dunia, dan puluhan luka. 

Kementerian Kesehatan Iran menyatakan bahwa serangan AS di lima provinsi negara tersebut selama dua hari terakhir, telah menewaskan 14 orang dan melukai 78 lainnya.

Kementerian Kesehatan Iran menyebutkan sebanyak 47 korban luka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara itu, korban lainnya telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

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Kepala Pusat Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Kesehatan Iran Hossein Kermanpour mengatakan Amerika Serikat melancarkan serangan ke lima provinsi di Iran pada Rabu (8/7) dan Kamis (9/7).

"Amerika Serikat menargetkan lima provinsi di Iran dengan serangan pada 8 dan 9 Juli," tulis Kermanpour yang dikutip melalui akun X, Kamis.

Kantor berita resmi Iran, IRNA, mengutip Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan Bidang Keamanan Valiollah Hayati, melaporkan tiga orang tewas akibat serangan di dekat Kota Ahvaz, Iran barat daya.

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Data korban terbaru itu muncul di tengah kembali meningkatnya ketegangan antara AS dan Iran setelah gencatan senjata yang rapuh, yang disepakati bulan lalu, dinyatakan berakhir.

Peningkatan ketegangan dimulai setelah AS menuduh Iran menyerang tiga kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz. 

Kementerian Kesehatan Iran menyatakan bahwa serangan AS di lima provinsi di Iran selama dua hari terakhir, telah menewaskan 14 orang dan melukai 78 lainnya.

Sumber ANTARA
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