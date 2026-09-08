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2 Hari Tutup Akibat Terdampak Abu Vulkanis, Bandara Husein Sastranegara Dibuka Kembali

2 Hari Tutup Akibat Terdampak Abu Vulkanis, Bandara Husein Sastranegara Dibuka Kembali
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Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung yang sempat ditutup sementara imbas abu vulkanis Gunung Anak Krakatau, kini beroperasi kembali. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan dapat kembali melayani penerbangan setelah sempat ditutup sementara karena sebaran abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

Selain Bandara Husein Sastranegara, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, juga sudah bisa melayani kembali penumpang per hari ini atau Selasa (8/9).

Sesuai NOTAM dari AirNav Indonesia, status resumed operations Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada 8 September 2026 mulai pukul 00.30 WIB.

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Kemudian, status resumed operations Bandara Halim Perdanakusuma pada 8 September 2026 mulai pukul 00.40 WIB. Lalu, status resumed operations Bandara Husein Sastranegara pada 8 September 2026 mulai pukul 00.42 WIB.

"Fasilitas sisi udara (air side) dan sisi darat (hand side), ketiga bandara siap melayani penerbangan. Seluruh personel operasi dan layanan bandara juga dipastikan siap," kata Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim dalam keterangannya. 

Dalam pembukaan kembali bandara, Arie mengatakan sejumlah prosedur sudah dilakukan, termasuk pembersihan abu vulkanis di seluruh area.

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"Prosedur pembukaan kembali bandara telah dijalankan termasuk pembersihan abu vulkanis di seluruh sisi udara (air side), yakni area apron, taxiway, runway," ujarnya. 

Di samping itu, lanjut dia, juga dilakukan uji kekesatan di runway, yang menunjukkan fasilitas tersebut memenuhi standar dan persyaratan untuk melayani operasional penerbangan.

Bandara Husein Sastranegara sudah kembali dibuka dan melayani penumpang, setelah ditutup hampir dua hari karena terdampak abu vulkanis Gunung Anak Krakatau.

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