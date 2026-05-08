2 Jenazah dalam 1 Kantong, Korban Kecelakaan Bus ALS Jadi 18 Orang

Salah satu korban kecelakaan bus ALS tiba di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Selatan menemukan dua jenazah dalam satu kantong mayat korban kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki. 

Penemuan tersebut menambah jumlah korban meninggal dunia dengan total menjadi 18 orang. 

Temuan itu diketahui setelah Tim DVI melakukan pemeriksaan ulang terhadap 16 kantong jenazah korban kecelakaan yang sebelumnya telah dievakuasi. 

Karumkit RS Bhayangkara Moh Hasan Polda Sumsel Kombes Budi Santoso menjelaskan bahwa jenazah tambahan ditemukan di dalam kantong mayat bernomor delapan. 

Dari hasil pemeriksaan awal, jenazah tersebut diduga merupakan anak berusia di bawah lima tahun. 

"Setelah kami periksa ulang, kami menemukan dua jenazah dalam satu kantong mayat yang menempel di ketiak. Jenazah tambahan ini masih dalam proses identifikasi," kata Budi di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Jumat (8/5).

identitas maupun jenis kelamin jenazah tersebut belum dapat dipastikan. 

"Tim DVI telah mengambil sampel DNA, selanjutnya akan dikirim ke Pusdokkes Mabes Polri untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Budi. (mcr35/jpnn) 

Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Cuci Hati

