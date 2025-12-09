2 Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Diserahkan ke Pihak Keluarga

jpnn.com - JAKARTA - Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, menyerahkan dua jenazah korban kebakaran gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, kepada pihak keluarga, Selasa (9/12) malam.

Penyerahan dilakukan setelah Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri berhasil mengidentifikasi tiga korban dalam sidang rekonsiliasi yang digelar Selasa (9/12) malam.

"Malam ini kami serahkan dua dahulu, karena satu keluarga belum datang," kata Kepala RS Polri Kramat Jati Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Adapun dua jenazah korban yang diserahkan kepada pihak keluarga ialah Rufaidha Lathiifunnisa (22) dan Novia Nurwana (28). Sementara, jenazah Yoga Valdier Yaseer (28), belum dapat diserahkan karena keluarga belum hadir di RS Polri.

Dalam proses penyerahan jenazah ini, Prima menyerahkan surat kematian korban kepada pihak keluarga yang hadir.

"Berikut kami serahkan surat kematian kepada keluarga korban, jangan sampai hilang," ungkapnya.

Prima mewakili seluruh jajaran RS Polri Kramat Jati mengungkapkan belasungkawa kepada keluarga korban.

Hingga Selasa (9/12/2025), RS Polri telah menerima 22 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Tim DVI kemudian melakukan pemeriksaan primer dan sekunder untuk mengidentifikasi korban.