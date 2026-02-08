menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » 2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta

2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta

2 Jenderal TNI dan Polri Turun Langsung Kerja Bakti di Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri dan Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Deddy Suryadi saat kerja bakti massal di Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026). ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turun langsung dalam aksi kerja bakti massal, Minggu.

Kedua jenderal itu mengikuti aksi kerja bakti di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Kapolda Irjen Asep mengatakan selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan serta Depok, Tangerang dan Bekasi dengan melibatkan personel TNI, Polri, pemerintah daerah serta unsur masyarakat.

Baca Juga:

“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia," katanya.

Kegiatan itu menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Baca Juga:

Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut," katanya.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri turun langsung dalam aksi kerja bakti massal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI