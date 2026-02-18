2 Jenis Susu Rendah Kolesterol yang Aman Dikonsumsi Saat Sahur

jpnn.com, JAKARTA - UMAT muslim mulai menjalankan ibadah puasa besok. Sahur merupakan hal wajib yang dilakukan umat muslim.

Menu apa saja yang bisa Anda konsumsi saat sahur? Salah satunya ialah susu.

Tidak semua susu tinggi kandungan kolesterol. Aada pilihan susu sehat yang memiliki nutrisi ideal agar stamina prima saat berpuasa seharian.

Beberapa susu sehat juga dipercaya ampuh menurunkan kadar kolesterol dalam darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Susu kedelai

Kedelai memang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik untuk kolesterol, begitu pula berbagai olahannya, termasuk susu kedelai.

Susu ini tergolong bebas kolesterol dan tidak mengandung laktosa, sehingga menjadi sumber yang baik untuk protein, kalium, vitamin A, B12, dan vitamin D.

Selain itu, susu kedelai juga baik untuk penderita kolesterol tinggi karena memiliki kandungan lemak jenuh dan kalori yang tergolong rendah.