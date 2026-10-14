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2 Jurnalis Jadi Korban Bentrokan di Depan Mapolda Sumsel, Pria Bersajam Diringkus

2 Jurnalis Jadi Korban Bentrokan di Depan Mapolda Sumsel, Pria Bersajam Diringkus
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Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana saat menggelar konferensi pers di RS Bhayangkara Palembang. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Enam orang mengalami luka-luka dalam bentrokan antara dua kelompok massa di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026) sore kemarin.

Polisi mengamankan seorang pria berinisial RK yang diduga memprovokasi kericuhan tersebut. Saat diamankan, RK kedapatan membawa dua bilah senjata tajam.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana mengatakan pria tersebut diamankan petugas di lokasi kejadian. Polisi turut menyita dua senjata 

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tajam yang dibawanya sebagai barang bukti.

"Anggota mengamankan satu orang masyarakat yang diduga sebagai provokator berinisial RK,"

kata Rony saat gelar konferensi pers di RS Bhayangkara Palembang, Rabu (14/10/2026).

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Dua senjata tajam yang disita berupa pisau bergagang hijau dan senjata tajam berukuran panjang Dengan gagang pipa.

Rony menjelaskan kericuhan bermula ketika kelompok Harimau Sumatera Bersatu bersama pengemudi ojek online menggelar kegiatan pembagian masker di depan Mapolda Sumsel.

Polisi mengamankan pria diduga membawa sajam yang menyebabkan dua jurnalis mengalami penganiayaan.

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