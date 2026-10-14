2 Jurnalis Jadi Korban Bentrokan di Depan Mapolda Sumsel, Pria Bersajam Diringkus
jpnn.com, PALEMBANG - Enam orang mengalami luka-luka dalam bentrokan antara dua kelompok massa di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026) sore kemarin.
Polisi mengamankan seorang pria berinisial RK yang diduga memprovokasi kericuhan tersebut. Saat diamankan, RK kedapatan membawa dua bilah senjata tajam.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana mengatakan pria tersebut diamankan petugas di lokasi kejadian. Polisi turut menyita dua senjata
tajam yang dibawanya sebagai barang bukti.
"Anggota mengamankan satu orang masyarakat yang diduga sebagai provokator berinisial RK,"
kata Rony saat gelar konferensi pers di RS Bhayangkara Palembang, Rabu (14/10/2026).
Dua senjata tajam yang disita berupa pisau bergagang hijau dan senjata tajam berukuran panjang Dengan gagang pipa.
Rony menjelaskan kericuhan bermula ketika kelompok Harimau Sumatera Bersatu bersama pengemudi ojek online menggelar kegiatan pembagian masker di depan Mapolda Sumsel.
Polisi mengamankan pria diduga membawa sajam yang menyebabkan dua jurnalis mengalami penganiayaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penganiayaan Wartawan saat Demo di Polda Sumsel, Seorang Provokator Ditangkap
- 2 Wartawan di Palembang Dianiaya Saat Liputan Kericuhan di Depan Polda Sumsel
- Konflik Satpol PP dan Pekerja Proyek, Sahroni Dorong Penyelesaian Lewat Restorative Justice
- Polda Sumsel Tangkap Pria Ini terkait Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak
- Tangani 52 Kasus Karhutla, Polda Sumsel Tetapkan 45 Orang Jadi Tersangka
- Operasi Sikat I Musi 2026, Polda Sumsel Amankan 10 Pelaku Kejahatan 3C