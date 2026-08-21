2 Kali Kejang, Wang Zhi Yi Tembus 8 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026

jpnn.com - NEW DELHI - Tunggal putri peringkat ketiga dunia dari China Wang Zhi Yi membungkam warga India di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026.

Melakoni pertandingan di Indira Gandhi Indoor Stadium, Kamis (20/8), Wang Zhi Yi berhadapan dengan pemain kesayangan tuan rumah, Pusarla V Sindhu.

Wang Zhi Yi menang 21-11, 15-21, 21-17 dalam durasi 68 menit.

Baca Juga: An Se Young Pukul Cewek Surabaya di 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2026

Pada gim ketiga, Wang sempat tertinggal dan mengalami dua kali keram atau kejang alias kontraksi otot.

Namun, Wang yang sambil kesakitan, meladeni permainan agresif Pusarla dan dukungan teriakan penonton tuan rumah.

"Saya hanya mengatakan pada diri sendiri untuk teruslah berjuang dan pantang menyerah," ujar Wang.

Baca Juga: Begini Rasanya Mengalahkan Shi Yu Qi di Kejuaraan Dunia BWF 2026

"Mengerahkan seluruh kemampuan, dan seingat saya, belum pernah memenangi pertandingan seperti ini setelah keram," imbuhnya.

Wang mengakui Pusarla tampil lebih agresif dan kuat.