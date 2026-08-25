2 Kali Menang Lawan Kamboja, Timnas Voli Putra Indonesia Optimistis Menatap Asian Games 2026
jpnn.com, KAMBOJA - Timnas Voli Putra Indonesia kembali meraih kemenangan pada laga uji coba melawan Kamboja.
Berlaga di Morodok Techo, Phnom Penh, Selasa (25/8), Farhan Halim dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-19, 25-22).
Kemenangan tersebut menjadi yang kedua secara beruntun setelah pada pertemuan sebelumnya juga unggul 3-0 (25-18, 28-26, 25-19).
Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto menilai semua pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Kamboja berproses cukup baik.
Adapun 18 pemain yang berangkat bersaing di posisinya masing-masing untuk bisa dibawa pada Asian Games 2026 mendatang.
“Kami mencoba semua pemain di laga uji coba ini. Tentu kami juga mencoba beberapa opsi sebagai rotasi untuk bisa tahu mana yang menjadi kekurangan kami selama ini,” ungkap pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Selasa (25/8).
Rencananya, skuad Garuda akan melanjutkan pemusatan latihan di Sentul, Bogor seusai bermain di Kamboja.
Timnas Voli Putra Indonesia akan tampil di Asian Games 2026 mendatang.
Berikut perkembangan terkini dari Timnas voli putra Indonesia seusai kembali meraih kemenangan melawan Kamboja di laga uji coba, Selasa (25/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Satria Legawa Pro Archery Championship Jadi Ajang Uji Coba Menjelang Asian Games 2026
- Timnas Voli Putra Menang di Laga Uji Coba Lawan Kamboja Menjelang Asian Games 2026
- Asian Games 2026 Makin Dekat, Timnas Basket Putra Indonesia Mulai Susun Skuad Terbaik
- Menjelang Asian Games 2026, Aries Susanti Resmi Jabat Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia
- Kejar Posisi Unggulan di Asian Games, Tiga Taekwondoin Indonesia Ikuti Uji Coba di Lima Negara
- Live Streaming SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berharap Raih Gelar Hiburan