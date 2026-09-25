2 Karya Etenia Croft Masuk Nominasi AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi belia Etenia Croft berhasil masuk dalam daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

Lewat Sahabat Terbaik, Etenia bersaing di kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik. Sementara itu, Jangan Menyerah, kolaborasinya bersama Rian Ekky Pradipta, mengantar Dawairama dan Rian Ekky Pradipta ke kategori Penata Musik Lagu Anak-Anak Terbaik.

Dirilis pada 21 April 2026, Sahabat Terbaik adalah lagu tentang waktu, tentang momen-momen kecil bersama orang terdekat yang kerap terlewat, sebelum semuanya berubah menjadi kenangan.

Etenia kembali menggarap lagu itu bersama Marvel Marlon, pelatih vokal sekaligus kolaborator lamanya, dengan aransemen yang megah namun tetap ringan didengar, memberi ruang luas bagi warna vokalnya yang jernih.

Antusiasme publik sudah terasa bahkan sebelum lagu ini dirilis: potongan chorus yang diunggah Etenia di media sosial menuai puluhan ribu komentar. Tiga hari setelah rilis, Sahabat Terbaik masuk ke dalam playlist Spotify Women of Indonesia.

Video musiknya direkam di sejumlah lokasi di Eropa pada Maret 2026, menerjemahkan pesan lagu ke dalam bahasa visual yang sinematik.

"Aku bersyukur sekali. Sahabat Terbaik adalah lagu tentang menghargai waktu bersama orang-orang yang kita sayang, dan nominasi ini rasanya seperti hadiah untuk semua yang sudah menemani aku berkarya. Terima kasih untuk AMI, dan untuk teman-teman yang selalu mendengarkan," ungkap Etenia Croft.

Dalam kategori tersebut, Etenia bersanding dengan Jasmine Ayudhya, Leika Garudita, Mazaya Amania, dan Prince Poetiray.