2 Kasus Pembunuhan di Rejang Lebong Ini Terungkap, Pelakunya

jpnn.com - Penyidik Polres Rejang Lebong, Bengkulu, berhasil mengungkap dua kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah itu dengan tersangka dan waktu kejadian berbeda.

Kabag Ops Polres Rejang Lebong AKP George Rudianto didampingi Kasi Humas AKP Sinar Simanjuntak mengatakan dua orang tersangka kasus pembunuhan yang ditangkap ialah SA (61), warga Kecamatan Curup Tengah.

Adapun satu tersangka lagi pada kasus berbeda ialah YA (26), warga Kecamatan Padang Ulak Tanding.

AKP George Rudianto menjelaskan dua kasus pembunuhan itu, pertama yang dilakukan oleh tersangka SA terjadi pada 7 Oktober 2025 lalu dengan korbannya bernama Feri Harianto (40) warga Kecamatan Curup Timur.

Dalam kasus itu, tersangka kabur setelah pembunuh korban dan SA baru tertangkap di Kota Palembang, Sumsel, pada 22 Oktober 2025.

Sementara, kasus kedua adalah pembunuhan yang dilakukan YA terhadap korban Muhammad Bambang (46) yang merupakan ayah sambung tersangka.

Kasus pembunuhan ini terjadi pada 15 Oktober 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Tersangka ditangkap pada hari itu juga setelah diamankan warga bersama anggota Polsek setempat.